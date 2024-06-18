В ГАИ рассказали о пострадавших в массовом ДТП на ул. Попова

18.06.2024 | 11:21

В областной Госавтоинспекции рассказали о пострадавших в ДТП на улице Попова, которое случилось в 8:45 в понедельник, 17 июня, недалеко от Губернского лицея.

Его участниками стали Renault Kaptur, которым управляла 24-летняя девушка, «Лада-Веста» с 61-летним мужчиной за рулем, «Лада-Калина» с 37-летним водителем и троллейбус № 8.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Лада-Калина», девочка 2018 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована, водитель «Лады-Калина» и его пассажир, женщина 1992 года рождения, водитель Renault Kaptur после оказания медицинской помощи были отпущены», - уточнили в Госавтоинспекции.

По словам очевидца, Renault двигался со стороны Окружной. В этот момент таксист на «Ладе-Весте» решил развернуться, чтобы тоже ехать в сторону Ленинградской. Он не заметил иномарку и задел ее по касательной. Renault выбросило на встречку, где он ударил «Ладу-Калину».

Очевидец рассказал, что аварийные ситуации в этом месте возникают постоянно. «Здесь всего две полосы. По утрам одна вся занята машинами родителей лицеистов. Знаков, запрещающих парковку и остановку, нет», - пояснил горожанин.