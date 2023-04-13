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Происшествия

В торговом центре Пензы неизвестные взломали банкомат и украли деньги

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Ранним утром в четверг, 13 апреля, в Пензе произошел инцидент: злоумышленники повредили аппарат для приема и снятия денег.

Фото с места происшествия опубликованы в группе «Пенза Новости» в соцсети «ВКонтакте». На них запечатлен вход в ТЦ «Шуист», расположенный на улице Клары Цеткин, и группа мужчин в полицейской форме и камуфляже.

По сообщениям очевидцев, предположительно, злоумышленники взорвали банкомат.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», это произошло около 4:00. Накануне около 16:00 банкомат, работающий только на выдачу, пополнили суммой 1 млн 600 тыс. рублей. Какую-то часть денег, очевидно, успели снять пользователи.

Ситуацию прокомментировали в УМВД России по Пензенской области.

«13 апреля 2023 года в ночное время в городе Пензе произошла кража денежных средств из банкомата, который расположен в торговом центре на улице Клары Цеткин. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления», - сообщили в пресс-службе.

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Источник — vk.com/penzanovosti
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