В Пензе пропала 75-летняя Татьяна Афишина

02.03.2024 | 13:18

В Пензе разыскивают 75-летнюю Татьяну Афишину, которая 1 марта ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

Ориентировка на пенсионерку размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Татьяны Ивановны - 160 см, телосложение нормальное, волосы русые (длиной до плеч), глаза серо-голубые.

Пожилая женщина была одета в халат и серую кофту, на голове - платок, обувь - черные галоши.

Пропавшая, возможно, страдает потерей памяти, предупредили волонтеры.

Всех, кому что-либо известно о судьбе Татьяны Афишиной, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.