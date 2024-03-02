В Пензенской области разыскивают 39-летнего Андрея Бесшапошникова

02.03.2024 | 14:37

Волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о поисках жителя села Лопатино 39-летнего Андрея Николаевича Бесшапошникова.

Как сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте», с 29 февраля местонахождение мужчины неизвестно.

Рост Андрея Бесшапошникова - 180 см, телосложение плотное, волосы светло-русые, глаза серые.

Пропавший был одет в черную куртку и черные штаны, обувь - ботинки, головной убор - серая фуражка.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.

Ранее волонтеры разместили ориентировку на 75-летнюю жительницу Пензы Татьяну Афишину. 1 марта пожилая женщина ушла из дома в неизвестном направлении.