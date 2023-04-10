На ул. Набережная реки Мойки сбили 16-летнего мотоциклиста

10.04.2023 | 12:45

В понедельник, 10 апреля, в Пензе на улице Набережная реки Мойки случилось ДТП с участием подростка-мотоциклиста.

Подробности аварии сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По предварительным данным, около 9:10 напротив дома № 2д столкнулись мотоцикл Motoland, которым управлял водитель 2006 года рождения, и автомобиль Renault Logan, за рулем которого находился 51-летний мужчина.

Снимок с места происшествия опубликовали в соцсети «ВКонтакте» очевидцы последствий ДТП. В кадр попали стоящие автомобили и сотрудники ДПС, оказывающие помощь мотоциклисту.

Юноша получил травмы. Медики осмотрели его на месте, госпитализация не потребовалась.

По факту случившегося проводится проверка.