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Происшествия

На ул. Набережная реки Мойки пензячку ударили отверткой в шею

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В Пензе 44-летнюю женщину ранили отверткой, горожанку госпитализировали. Инцидент произошел днем в субботу, 1 апреля.

В 13:23 росгвардейцы получили сигнал о том, что в доме на улице Набережная реки Мойки происходит драка. Прибыв на место, они увидели пострадавшую.

Женщина объяснила, что поссорилась с 47-летним сожителем во время застолья. Тот, схватив отвертку, ударил ее в шею и скрылся.

«Для оказания помощи пострадавшей была вызвана бригада скорой медицинской помощи. После осмотра медиками гражданку госпитализировали в одну из больниц Пензы», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Правоохранители получили от раненой горожанки приметы агрессора и начали его розыск. Похожего мужчину заметили на улице Гоголя, его задержали и доставили в полицию. Чуть позже он был опознан пострадавшей.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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