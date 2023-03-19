В Пензенском районе пропал пенсионер с тростью

19.03.2023 | 16:14

В воскресенье, 19 марта, волонтеры объявили розыск еще одного жителя Пензенского района, 67-летнего Сергея Борисовича Ионова из Богословки.

Также местом жительства пенсионера указано СНТ 40 лет Октября.

О Сергее Ионове нет известий с 13 марта. Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

Рост пропавшего 186 сантиметров, телосложение плотное. У пенсионера светло-голубые глаза, темные с проседью усы, борода. В день исчезновения на мужчине были темно-синяя куртка, синие джинсы, коричневые ботинки, черная кепка. С собой Сергей Ионов взял металлическую трость с деревянной ручкой.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении пенсионера, просят позвонить на горячую линию по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

13 марта также пропал 59-летний житель села Большая Елань Пензенского района Александр Анатольевич Киреев, он может нуждаться в медицинской помощи.