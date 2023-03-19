В Пензенской области начались поиски мужчины в коричневой дубленке

19.03.2023 | 09:36

Волонтеры и родственники разыскивают 59-летнего жителя села Большая Елань Пензенского района Александра Анатольевича Киреева.

О местонахождении мужчины нет сведений с понедельника, 13 марта.

Информация о начале розыска появилась на странице регионального поискового отряда «Лиза Алерт» социальной сети «ВКонтакте» 19 марта.

Согласно размещенной ориентировке, рост пропавшего 173 сантиметра, телосложение худощавое. У мужчины голубые глаза и седые волосы. В день исчезновения на нем были коричневая дубленка, темно-синие джинсы, черные сапоги, черная шапка.

По словам волонтеров, Александр Киреев может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении сельчанина, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.