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Происшествия

В Пензе пострадавший на катке ребенок ждал скорую час

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В Пензе ребенок травмировался на катке. Очевидцы сообщили, что мальчик катался у школы № 58, упал из-за трещины на льду и сломал нос.

«Скорая приехала только через час после вызова», - рассказали горожане в социальных сетях.

Следственный комитет организовал проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья).

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также своевременности прибытия бригады скорой медицинской помощи по вызову», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На пост в соцсетях отреагировал представитель областной станции скорой помощи. Он объяснил, что время прибытия бригады медиков зависит от того, какая именно помощь нужна пациенту: экстренная (при состояниях, угрожающих жизни) или неотложная (при состояниях без явной угрозы жизни).

«В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме, не представляющей угрозы для жизни пациента, на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная бригада скорой медицинской помощи при отсутствии вызовов скорой медицинской помощи в экстренной форме (т. е. на вызовы данной категории выезд скорой медицинской помощи может быть отсрочен)», - отметил представитель.

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