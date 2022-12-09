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Следователи рассказали, как потерялась 8-летняя пензячка

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В региональном следственном управлении СК РФ рассказали, как пропала и где была 8-летняя ученица школы № 64.

В пятницу, 9 декабря, девочка в 12:30 вышла из образовательного учреждения на улице Бородина, 16, но дома не появилась. В 14:36 мама ребенка заявила о пропаже в полицию.

В 16:30 стало известно, что ребенок найден.

Оказалось, что мама пришла встречать дочь из школы, но они разминулись. После этого девочка отправилась в гости к соседям своей знакомой.

«Каких-либо противоправных действий в отношении малолетней не совершено. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила порталу PenzaInform.ru старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

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