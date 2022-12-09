В Пензе по пути из школы пропала 8-летняя девочка

В пятницу, 9 декабря, в Пензе пропал ребенок - 8-летняя ученица школы № 64.
В 12:30 девочка вышла из образовательного учреждения на улице Бородина, 16, но дома не появилась.
«Рост - 130 см, худощавого телосложения, одета в розовую куртку с мехом, коричневую шапку, серые штаны, черные ботинки, при себе - сиреневый рюкзак, два мешка для обуви: один - красного цвета, второй - синего цвета», - такие приметы ребенка появились в Telegram-канале penzaohrana.
В правоохранительные органы уже поступило заявление о пропаже ребенка, его зарегистрировали в 14:36.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят позвонить по номерам: 02 (с мобильного 102), 112.
UPD: в 16:30 стало известно, что ребенок найден. Девочка сама вернулась домой, никаких противоправных действий за время отсутствия в отношении нее не совершалось.
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