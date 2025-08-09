Лужа крови: опубликованы кадры последствий ссоры на улице Кирова

09.08.2025 | 15:25

На улице Кирова в Пензе итогом ссоры 2 молодых людей стали лужа крови и вызов скорой помощи.

Конфликт разгорелся около одного из ночных заведений. Кадры последствий появились в Сети утром в субботу, 9 августа. На них запечатлен лежащий на асфальте человек, от которого по тротуару течет кровь.

По словам очевидцев, оппонент ударил его 1 раз и убежал, когда тот упал и разбил голову.

В пресс-службе областного УМВД России редакции сетевого издания «ПензаИнформ» сообщили, что нападавшего уже нашли. Им оказался 21-летний молодой человек.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - отметили в полиции.