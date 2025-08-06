В Пензе ищут свидетелей ДТП с пешеходом на пр. Строителей

06.08.2025 | 10:07

В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося на проспекте Строителей 17 июня.

Предварительно установлено, что в 20:34 водитель неустановленного средства индивидуальной мобильности (СИМ) сбил 56-летнюю женщину и скрылся с места аварии.

Пешеход получила травмы.

Очевидцев убедительно просят позвонить в УГАИ УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Аналогичное ДТП случилось 3 июля на улице Ладожской. Там водитель СИМ сбил 9-летнего мальчика и поехал дальше.