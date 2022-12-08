Происшествия

Пензенцы стали лазить по забору из-за утечки на улице Титова

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Молодой человек решил идти другим путем и полез на забор. Ограда колледжа транспортных технологий помогла ему перейти через озеро, разлившееся по дороге, соединяющей улицу Титова и проспект Победы. Пример оказался заразителен - на забор полезли все остальные.

Поставщик воды - городские сети. Утечка произошла на трубе диаметром 150 миллиметров под елкой напротив здания администрации Октябрьского района. Напор хороший, затопило территорию рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом, полилось вниз, на улицу Загоскина и проспект Победы.

Дом Ирины Афониной закован в лед. Женщина в отчаянии пытается перенаправить поток в другую сторону. Частный сектор на Загоскина пострадал сильно.

«Вокруг дома и полный подвал под пол», - сообщила горожанка.

Вода проникла и на территорию автоцентра, колледжа. Пешеходы вынуждены принимать ледяные ванны.

«Сейчас приду на работу, буду сушиться», - рассказала пензячка.

В горводоканале сообщили о выезде бригады на место. Туда чуть позже не мешало бы направить дворника с ведрами песка - гололед обеспечен.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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