Погибший на Суре пензенец пытался перейти реку по льду

17.02.2025 | 13:33

В Пензе следователи проводят проверку по факту гибели 36-летнего местного жителя. Его тело выловили из Суры в воскресенье, 16 февраля.

Как стало известно, в этот день мужчина переходил реку в районе улицы Лагерной (Маньчжурия), провалился под лед и утонул.

Прохожие, на глазах которых все случилось, сообщили о ЧП в полицию, правоохранители в свою очередь передали сигнал водолазам.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - отметила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.