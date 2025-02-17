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Происшествия

Погибший на Суре пензенец пытался перейти реку по льду

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В Пензе следователи проводят проверку по факту гибели 36-летнего местного жителя. Его тело выловили из Суры в воскресенье, 16 февраля.

Как стало известно, в этот день мужчина переходил реку в районе улицы Лагерной (Маньчжурия), провалился под лед и утонул.

Прохожие, на глазах которых все случилось, сообщили о ЧП в полицию, правоохранители в свою очередь передали сигнал водолазам.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - отметила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник — фото областного СУ СКР
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