Молодой зареченец врезался в столб и уехал с места ДТП

26.11.2022 | 11:51

В пятницу, 25 ноября, в закрытом городе Пензенской области автоинспекторы задержали нарушителя. Об этом сообщается в группе отделения ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Заречный в соцсети «ВКонтакте».

В 5:10 напротив дома № 26 на улице Ленина водитель на неустановленной машине врезался в световую опору и скрылся с места происшествия. Однако спрятаться от правоохранителей ему не удалось.

У дома № 28а на улице Светлой сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль Nissan Almera. Машина имела механические повреждения, характерные для данного вида происшествия.

Затем был установлен водитель - им оказался 22-летний житель Заречного.

По данному факту проводится расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Всего в 2022 году в Заречном сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 14 водителей, оставивших место ДТП. Такие случаи происходят и в других населенных пунктах области. Так, в Пензе инспекторы ГИБДД задержали 36-летнего водителя, который 20 ноября на улице Одесской сбил на пешеходном переходе 81-летнюю пенсионерку и уехал с места происшествия. Нарушитель оставил свой Mitsubishi Lancer у соседнего дома, где его и обнаружили стражи порядка.

«Чаще всего причиной оставления водителями места происшествия становится желание уйти от ответственности. Иногда свой поступок они объясняют состоянием высокого стресса и неспособностью в тот момент адекватно оценивать ситуацию.

Стоит отметить, что нередко в процессе установления обстоятельств совершения ДТП выясняется, что вины скрывшегося с места водителя не усматривается. Тем не менее за сам факт оставления места происшествия, нарушитель привлекается к административной ответственности с достаточно серьезными санкциями», - напомнили в Госавтоинспекции.

За оставление водителем места ДТП, участником которого он стал, предусмотрен административный арест сроком до 15 суток либо лишение водительских прав на срок от 12 до 18 месяцев.