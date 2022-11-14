От имени пензенца позвонили в полицию с угрозой взорвать дом

14.11.2022 | 21:42

В пензенскую полицию позвонили от имени треш-стримера (ведущего трансляции в прямом эфире, совершающего над собой или гостями опасные для здоровья или унизительные действия. - Прим. ред.) и потребовали привезти ему наркотик, сообщает телеграм-канал SHOT.

Вызов прошел около часа ночи. Звонивший представился именем блогера, заявил, что является наркоманом и отмечает свой 25-й день рождения. Затем он потребовал, чтобы ему в течение двух часов привезли 100 граммов наркотика, иначе он взорвет свой дом.

На место выехал наряд с собаками.

«Стример попытался оправдаться. Якобы это не он звонил, а его подписчик: какой-то хейтер угрожал использовать его очень популярное (нет) имя для сообщения об акте терроризма. Кто это был на самом деле, теперь выясняет полиция, проводится проверка», - сообщает SHOT.

Позже на том же канале появилась информация, что пензенца подставил украинский «коллега». На записи стрима видно, как он с телефоном в руке просит организовать доставку наркотика на улицу Ладожскую (называет дом и квартиру).