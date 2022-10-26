Двух заблудившихся в лесу женщин искали спасатели, пожарные и полиция

26.10.2022 | 12:38

Во вторник, 25 октября, в лесу близ села Старое Демкино Шемышейского района заблудились две женщины, отправившиеся за грибами.

Сообщение об этом поступило от службы «112» в 17:25 в Пензенский пожарно-спасательный центр.

«Спасатели совместно с сотрудниками полиции и пожарными провели поиск заблудившихся. Женщины были найдены и переданы родственникам», - сообщается на сайте ГБУ «ППСЦ».

Любители «тихой охоты» нередко теряют ориентиры и просят о помощи. 22 октября в Мокшанском районе 50-летний мужчина и 58-летняя женщина отправились за грибами и заблудились. Их нашли ночью: у грибников были с собой телефон и спички, и они ждали спасения у костра.

Иногда походы за грибами заканчиваются трагически. В Пачелмском районе 85-летнюю жительницу села Шейно, которая 23 октября отправилась в лес, обнаружили погибшей.