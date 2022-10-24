В Мокшанском районе спасли двух заблудившихся грибников

24.10.2022 | 09:16

В Пензенской области волонтеры вывели из леса двух заблудившихся грибников. Инцидент произошел в минувшие выходные в Мокшанском районе.

50-летний мужчина и 58-летняя женщина отправились за грибами 22 октября и заблудились. В ночь на 23-е к их поискам подключились волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

«Замечательно то, что у них был с собой телефон и спички, и до того, как телефон сел, наш специалист успел выяснить их примерное местоположение и попросил разжечь костер и ждать нас», - сообщили добровольцы в своем сообществе во «ВКонтакте».

Рельеф местности оказался неровным, с оврагами и перепадами высот, поэтому слышимость была плохая.

«Но, имея примерную точку, мы быстро нашли потерявшихся и вывели их к машине», - резюмировали волонтеры.

Они напомнили всем, кто отправляется в лес, о необходимости брать с собой полностью заряженный телефон, спички, воду, перекус и дождевик. Кроме того, необходимо сообщать родным о своих планах: с кем и куда именно вы идете и когда вернетесь.