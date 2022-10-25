Происшествия

На Украине погиб 26-летний уроженец Сосновоборского района

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В спецоперации на Украине погиб 26-летний уроженец Пензенской области Дмитрий Фарафонов. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в Пензенском лесном колледже, расположенном в Сосновоборске.

«Сегодня пришло печальное известие о героической гибели нашего выпускника при выполнении боевого задания. Дмитрий родился (04.07.1996) и вырос в нашем районе. После окончания школы обучался в колледже (2012-2016) по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство».

За время обучения показывал отличные знания по всем изучаемым предметам. Был самокритичен, внимателен, настойчив в достижении поставленной цели, отличался умением планировать свою работу», - сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

Также говорится, что Дмитрий принимал участие во всех внеклассных мероприятиях, посещал кружок по дисциплине ОБЖ и литературное объединение «Вдохновение», занимался тяжелой атлетикой, участвовал в областных и всероссийских соревнованиях, где занимал призовые места, среди одногруппников пользовался заслуженным авторитетом.

В 2016 году он подписал контракт и стал военнослужащим.

«Светлая память о Дмитрии навсегда сохранится в наших сердцах, всех тех, кто лично знал этого надежного друга и товарища, настоящего патриота и настоящего человека», - высказались сотрудники колледжа.

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Источник — фото www.pvlu.ru
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