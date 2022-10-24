Сетевое издание|18+|Понедельник|24 окт 2022|19:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В области 85-летняя женщина пошла за грибами и не вернулась

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области потерялась 85-летняя женщина. В воскресенье, 23 октября, Валентина Васильевна Ляушкина (Кулешова), живущая в селе Шейно Пачелмского района, отправилась за грибами в лес и не вернулась.

Рост женщины 155 см, телосложение худощавое, волосы седые средней длины, глаза карие. Во что она одета, неизвестно.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о возможном месте нахождения пропавшей, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

«Очень нужны люди в лес!» - подчеркнули волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Ранее они рассказали о спасении двух заблудившихся грибников в Мокшанском районе.

«Замечательно то, что у них был с собой телефон и спички, и до того, как телефон сел, наш специалист успел выяснить их примерное местоположение и попросил разжечь костер и ждать нас», - сообщили добровольцы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото vk.com/la_penza
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте