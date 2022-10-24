В области 85-летняя женщина пошла за грибами и не вернулась

24.10.2022 | 18:34

В Пензенской области потерялась 85-летняя женщина. В воскресенье, 23 октября, Валентина Васильевна Ляушкина (Кулешова), живущая в селе Шейно Пачелмского района, отправилась за грибами в лес и не вернулась.

Рост женщины 155 см, телосложение худощавое, волосы седые средней длины, глаза карие. Во что она одета, неизвестно.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о возможном месте нахождения пропавшей, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

«Очень нужны люди в лес!» - подчеркнули волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Ранее они рассказали о спасении двух заблудившихся грибников в Мокшанском районе.

«Замечательно то, что у них был с собой телефон и спички, и до того, как телефон сел, наш специалист успел выяснить их примерное местоположение и попросил разжечь костер и ждать нас», - сообщили добровольцы.