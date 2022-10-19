Происшествия

Для двух юных кузнечан поездка на мотоцикле закончилась в больнице

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Во вторник, 18 октября, в Кузнецке произошло ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних горожан.

По предварительным данным, в 16:25 напротив дома № 46 на улице Строителей столкнулись «Лада-Приора», которой управляла 31-летняя женщина, и мотоцикл Kayo T4.

В ДТП пострадали 16-летний мотоциклист и его 14-летний пассажир. Подростков госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда несовершеннолетние, оседлав двухколесный мототранспот, оказываются на больничной койке.

12 августа в селе Верхняя Елюзань Городищенского района столкнулись ВАЗ-2107 с 58-летним водителем и мотоцикл Racer, которым управлял 15-летний подросток. И мотоциклист, и его 16-летний пассажир оказались в стационаре больницы.

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Источник — фото pixabay.com
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