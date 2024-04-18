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Происшествия

За рулем мотоцикла, сбившего ребенка на Кирова, был подросток

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В УГИБДД областного УМВД РФ рассказали подробности ДТП с юным пензенцем, попавшим под мотоцикл при выходе из маршрутки.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в среду, 17 апреля, в 18:15 около остановки ТТС (Кирова, 54). 16-летний подросток на мотоцикле Progasi Super Max 250 сбил 10-летнего мальчика.

За рулем мотоцикла, сбившего ребенка на Кирова, был подросток

«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

За рулем мотоцикла, сбившего ребенка на Кирова, был подросток

Тем же вечером запись момента ДТП появилась в Сети. На снятых кадрах видно, как маленький пассажир покидает маршрутку, не доехавшую до остановки, успевает сделать шаг и в следующее мгновенье его на большой скорости сбивает мотоциклист. От удара ребенок отлетает на проезжую часть.

«До приезда реанимации девушка (врач) останавливала кровотечение», - рассказала очевидица.

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Источник — видео и фото УГИБДД областного УМВД РФ
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