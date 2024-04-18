За рулем мотоцикла, сбившего ребенка на Кирова, был подросток

18.04.2024 | 11:40

В УГИБДД областного УМВД РФ рассказали подробности ДТП с юным пензенцем, попавшим под мотоцикл при выходе из маршрутки.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в среду, 17 апреля, в 18:15 около остановки ТТС (Кирова, 54). 16-летний подросток на мотоцикле Progasi Super Max 250 сбил 10-летнего мальчика.

«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

Тем же вечером запись момента ДТП появилась в Сети. На снятых кадрах видно, как маленький пассажир покидает маршрутку, не доехавшую до остановки, успевает сделать шаг и в следующее мгновенье его на большой скорости сбивает мотоциклист. От удара ребенок отлетает на проезжую часть.

«До приезда реанимации девушка (врач) останавливала кровотечение», - рассказала очевидица.