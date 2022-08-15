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Происшествия

Эх, прокачу: подросток-мотоциклист и его пассажир оказались в больнице

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ДТП с одинаковыми транспортными средствами в Пензенской области случились с суточной разницей во времени.

Первая авария произошла в пятницу, 12 августа, в Городищенском районе. В 20:30 на Советской улице в селе Верхняя Елюзань столкнулись ВАЗ-2107 с 58-летним водителем и мотоцикл Racer, которым управлял 15-летний подросток.

И мотоциклист, и его 16-летний пассажир оказались с травмами разной степени тяжести на больничных койках.

Второе дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 13 августа, у дома № 3 на Садовой улице в Каменке в 20:10. Мотоцикл Racer, на котором ехал 39-летний мужчина, слетел в кювет и опрокинулся.

Гражданина госпитализировали с телесными повреждениями.

«По данным фактам проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье, 14 августа, в Пензе автомобиль сбил мотоциклиста на улице Луначарского. Пострадавшего увезла машина скорой помощи.

По данным на 11 августа, с начала года в Пензенской области произошло 38 аварий с участием мотоциклистов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

автомобиль сбилмотоциклиста
Это марка автомобиля такая?

Гость||

Китайские мопеды эти Ракеры, туда им и дорога.

Имя: Гость
Комментарий:

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