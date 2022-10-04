Пензенец нашел артиллерийские снаряды в пункте приема металла

04.10.2022 | 09:26

Для обследования находки, сделанной в пункте приема металлолома в Пензенской области, понадобились взрывотехники.

В середине сентября в полицию поступил звонок от работника пункта. Он сообщил, что обнаружил предметы, похожие на снаряды.

На место немедленно отправились сотрудники ОМОН регионального управления Росгвардии.

«Специалисты обследовали подозрительные предметы и установили, что перед ними три боевых 75-миллиметровых артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе управления Росгвардии по области.

Боеприпасы вывезли на полигон, где уничтожили, соблюдая все требования безопасности.

Это не первый случай, когда опасный предмет находят в пункте приема металлов. В апреле инцидент произошел в поселке Тамала. Там была обнаружена гильза от 76-миллиметрового снаряда времен Великой Отечественной войны, изъеденная ржавчиной. Опасности она не представляла.