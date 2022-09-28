Происшествия

На ул. Карпинского в Пензе водитель легкового авто сбил девушку

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Вечером во вторник, 27 сентября, на улице Карпинского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Около 23:00 напротив дома № 39 водитель легкового автомобиля сбил девушку. О ее состоянии пока ничего не известно.

Комментируя событие, пользователи Сети обратили внимание на то, что на данном участке дороги очень рано перестает функционировать светофор.

«Там светофор не работает часов с четырех неделю точно! В такую погоду не видно людей. Сама каждый день там езжу и всегда со страхом, что пешеход из ниоткуда появится»; «Не неделю - месяц уже точно не работает. Пешеходов вообще не видно, особенно в дождь», - пожаловались горожане.

Установить все обстоятельства ДТП предстоит сотрудникам ГИБДД.

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Источник — vk.com/sova_penza
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