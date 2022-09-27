В Пензе объявили в розыск 30-летнего мужчину

27.09.2022 | 08:05

В Пензе начаты поиски 30-летнего мужчины. Место нахождения Максима Валерьевича Гришина неизвестно с 19 сентября, однако информация о его пропаже появилась лишь в ночь на 27-е.

Ориентировку опубликовали на странице местного отделения поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

Сообщается, что рост мужчины 178 см, телосложение среднее, волосы короткие темно-русые, глаза карие. Он одет в синюю куртку, синие джинсы, красную кофту. На ногах черные кроссовки на белой подошве.

Всех жителей Пензенской области, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения Максима Гришина, просят позвонить по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

«Нужна помощь добровольцев», - подчеркнули представители отряда «Лиза Алерт».