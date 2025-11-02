В Бессоновском районе разыскивают 87-летнюю пенсионерку

02.11.2025 | 08:41

Родственники и волонтеры разыскивают 87-летнюю жительницу села Пазелки Бессоновского района Марию Гавриловну Меняйкину. В пятницу, 31 октября, женщина вышла из дома и до сих пор не вернулась.

Ориентировку на пропавшую в воскресенье, 2 ноября, распространило в Сети региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост пенсионерки 150 сантиметров, телосложение худощавое. У Марии Гавриловны седые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения на женщине были синяя куртка, синий халат, синие галоши и платок. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.