В Бессоновском районе разыскивают 87-летнюю пенсионерку

Родственники и волонтеры разыскивают 87-летнюю жительницу села Пазелки Бессоновского района Марию Гавриловну Меняйкину. В пятницу, 31 октября, женщина вышла из дома и до сих пор не вернулась.
Ориентировку на пропавшую в воскресенье, 2 ноября, распространило в Сети региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».
Рост пенсионерки 150 сантиметров, телосложение худощавое. У Марии Гавриловны седые волосы и голубые глаза.
В день исчезновения на женщине были синяя куртка, синий халат, синие галоши и платок. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
Новости по теме
- В Пензенской области пропал 28-летний житель Кузнецка
- В Пензенской области пропал 44-летний сердобчанин
- В Пензе ищут свидетелей наезда на 11-летнюю велосипедистку
- В Пачелмском районе пропала 86-летняя пенсионерка
- В Пензе 11-летний мальчик решил погулять после школы и пропал
- В Пензе ищут свидетелей ДТП с собакой в Терновке
- В Кузнецке волонтеры высушат для участников СВО более 10 тонн овощей
- В Пензе прекращены поиски пропавшей 14-летней школьницы
- В Пензе разыскивают 14-летнюю девочку, пропавшую 2 октября
- В Пензенской области ищут 21-летнего жителя Нижнего Ломова
Последние новости
- Смертельное ДТП в Пензенском районе: столкнулись 2 машины Mazda
- Под Кузнецком столкнулись 3 автомобиля, 2 человека погибли
- В Ахунах на улице Школьной насмерть сбили пенсионера
- В Пензенской области пропал 28-летний житель Кузнецка
- В ДТП на мосту в районе ул. 40 лет Октября пострадал 1 человек
- В микрорайоне Залиния в Кузнецке случился пожар
- Напавший с ножом на подростка в Пензе был пьян
- В районе улицы 40 лет Октября Daewoo Lanos столкнулся с фурой
- В Пензе мужчина ударил ножом 14-летнего подростка
- В Башмаковском районе при пожаре погибла женщина
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!