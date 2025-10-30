Пензячка не завершила сеанс в банкомате и потеряла 50 000 рублей

30.10.2025 | 09:55

67-летняя пензячка не завершила сеанс на терминале в банке и спровоцировала 39-летнюю женщину, стоявшую в очереди после нее, на кражу.

Пенсионерка утром в отделении пыталась оплатить квитанции, но у нее не получилось. Тогда горожанка решила сделать это через мобильное приложение и ушла, но выйти из личного кабинета в банкомате забыла.

Спустя некоторое время ей на телефон поступило СМС о снятии с карты 50 000 рублей, и она обратилась в полицию.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска личность подозреваемой была установлена. Женщина призналась в содеянном и рассказала, что пришла в отделение банка, чтобы обналичить свои сбережения. Злоумышленница увидела, что стоявшая перед ней около терминала пенсионерка не закончила сеанс и оставила открытым личный кабинет», - сообщили в областном УМВД РФ.

Она воспользовалась ситуацией, сняла чужие деньги, положила в кошелек и ушла домой. Впоследствии горожанка потратила средства на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.