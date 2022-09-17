В Пензе водитель уберег юного велосипедиста от беды

17.09.2022 | 17:24

В субботу, 17 сентября, в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись ребенка, рискующего жизнью на проезжей части.

На кадрах видно, что мальчик лет восьми едет на детском велосипеде по правой стороне дороги, а затем начинает петлять: резко поворачивает влево, доезжает до разделительной полосы и устремляется направо.

В ситуацию вмешался водитель ВАЗ-2112, не оставшийся равнодушным. Остановив машину, он подозвал маленького велосипедиста и отвел его на обочину вместе с двухколесным транспортным средством.

По-видимому, водитель ВАЗа попутно еще и объяснил ребенку, насколько опасны такие маневры перед автомобилями.

Комментаторы выразили одобрение. Правда, один из них отметил, что подобный поступок может обернуться иной стороной медали: «Отвезешь такого родителям - получишь ор на весь двор «это мой сын, как хочу, так и воспитываю» и встречное заявление о домогательствах».

Однако другие участники обсуждения оценили кратко и емко: «Молодец мужик!»

В начале сентября аналогичную острую ситуацию в Заречном создал пожилой велосипедист. Он резко выехал из жилой зоны на оживленную дорогу, пересек ее до середины, неожиданно развернулся и оказался прямо перед автомобилем. Водитель успел затормозить, а мужчина как ни в чем ни бывало покатил дальше.

Как оказалось, этот велосипедист уже не в первый раз неожиданно выезжает на дорогу наперерез машинам.