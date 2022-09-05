Лунинец и его собака держат в страхе детей и подростков

05.09.2022 | 16:56

Жительница Лунина предупредила односельчан об опасности.

«Периодически появляется мужчина с собакой без намордника бойцовской породы и натравливает собаку на людей, она кусает, а хозяин убегает с собакой очень быстро», - написала она в местной группе в соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, вечером 1 сентября пес покусал троих человек в районе магазинов «Магнит» и «Сказка» на улице Советской: ее дочь, парня 17 лет и мальчика.

«В результате этого мой ребенок ходит теперь на уколы от бешенства после укусов. Может быть, кто-то видел мужчину в возрасте в красной кепке с собакой коричневого цвета бойцовской породы?» - поинтересовалась она у участников группы, уточнив, что обратилась с заявлением в полицию.

«Моего брата она укусила 1 сентября, мне очень хочется, чтоб этого человека нашли и он понес ответственность!» - отозвалась на пост одна из пользовательниц.

Участие в обсуждении принял и представитель регионального правительства.

«Информация о ненадлежащем содержании и выгуле домашних животных передана в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств и принятия мер по привлечению к административной ответственности. Телефон дежурной части МО МВД «Лунинский» 8-(84161)-3-11-59», - говорится в ответе представителя власти.