Сетевое издание|18+|Понедельник|5 сен 2022|18:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

Лунинец и его собака держат в страхе детей и подростков

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Жительница Лунина предупредила односельчан об опасности.

«Периодически появляется мужчина с собакой без намордника бойцовской породы и натравливает собаку на людей, она кусает, а хозяин убегает с собакой очень быстро», - написала она в местной группе в соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, вечером 1 сентября пес покусал троих человек в районе магазинов «Магнит» и «Сказка» на улице Советской: ее дочь, парня 17 лет и мальчика.

«В результате этого мой ребенок ходит теперь на уколы от бешенства после укусов. Может быть, кто-то видел мужчину в возрасте в красной кепке с собакой коричневого цвета бойцовской породы?» - поинтересовалась она у участников группы, уточнив, что обратилась с заявлением в полицию.

«Моего брата она укусила 1 сентября, мне очень хочется, чтоб этого человека нашли и он понес ответственность!» - отозвалась на пост одна из пользовательниц.

Участие в обсуждении принял и представитель регионального правительства.

«Информация о ненадлежащем содержании и выгуле домашних животных передана в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств и принятия мер по привлечению к административной ответственности. Телефон дежурной части МО МВД «Лунинский» 8-(84161)-3-11-59», - говорится в ответе представителя власти.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

принятия мер по привлечению к административной ответственности
Покусанные люди это административная ответственность?

Гость||

человек и собака

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жительница Лунина предупредила односельчан об опасности.
А в ЛунинЕ есть полиция,прокуратура,администрация???


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте