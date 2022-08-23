Происшествия

На улице Циолковского в Пензе сбили пешехода

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Утром во вторник, 23 августа, в Пензе пострадала молодая женщина-пешеход. Инцидент произошел в Заводском микрорайоне.

«Остановка «Детский сад» на ул. Циолковского, на стороне бани. Сбили девушку на переходе. Время 8:27», - уточнили в местном водительском телеграм-канале.

Интернет-пользователь опубликовал видео с места ДТП. На кадрах видно, что автомобиль Renault остановился за стоп-линией, на зебре. На асфальте перед машиной сидит девушка. Рядом - пожилой мужчина (предположительно, водитель легковушки) и несколько очевидцев.

Насколько серьезно пострадала женщина, неизвестно. Официально случившееся пока не прокомментировали.

19 августа женщина-пешеход пострадала на проспекте Победы. Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора. 16-го числа похожий инцидент произошел на улице Пугачева.

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Источник — видео t.me/sova_penza58
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Гость||

Как выскачу, как выпрыгну! Как полетят клочки по закоулочку! А отвечать водителю.

Гость||

Когда перестанут убивать и калечить людей на пешехожных переходах? Поменяйте руководство ГИБДД!!!

Гость||

Гость писал(a):

Когда перестанут убивать и калечить людей на пешехожных переходах? Поменяйте руководство ГИБДД!!!
Тогда, когда прекратиться огульная пропаганда безответственности пешеходов, и пешеходы начнут соблюдать ПДД со своей стороны. Не благодари.

Гость||

Опять водятел..

Гость||

Сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой!

Имя: Гость
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