В Пензе на видео попал момент ДТП с пешеходом на проспекте Победы

19.08.2022 | 10:32

В пятницу, 19 августа, на проспекте Победы в Пензе под колеса машины попал пешеход, перебегавший дорогу.

Видео с моментом ДТП опубликовали в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». По словам автора, оно случилось в 9:19.

Владелец регистратора двигался по проспекту от ЦНТИ к памятнику Победы. На регулируемом пешеходном переходе водители едущих впереди машин затормозили, кроме автомобилиста за рулем Renault.

Он продолжил движение и в итоге сбил перебегавшего дорогу по зебре человека - предположительно, девушку. Та упала на асфальт, но осталась в сознании. На заключительных кадрах видео она пытается подняться.

Пока официальной информации о происшествии нет, как и сведений, насколько сильно пострадал пешеход.

В начале августа сообщалось, что в Пензе после многочисленных аварий на зебрах сотрудники ГИБДД проверили безопасность их организации. После этого специалисты должны дать свои рекомендации и внести предложения по изменениям.