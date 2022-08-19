Сетевое издание|18+|Пятница|19 авг 2022|12:20
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Происшествия

В Пензе на видео попал момент ДТП с пешеходом на проспекте Победы

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В пятницу, 19 августа, на проспекте Победы в Пензе под колеса машины попал пешеход, перебегавший дорогу.

Видео с моментом ДТП опубликовали в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». По словам автора, оно случилось в 9:19.

Владелец регистратора двигался по проспекту от ЦНТИ к памятнику Победы. На регулируемом пешеходном переходе водители едущих впереди машин затормозили, кроме автомобилиста за рулем Renault.

Он продолжил движение и в итоге сбил перебегавшего дорогу по зебре человека - предположительно, девушку. Та упала на асфальт, но осталась в сознании. На заключительных кадрах видео она пытается подняться.

Пока официальной информации о происшествии нет, как и сведений, насколько сильно пострадал пешеход.

В начале августа сообщалось, что в Пензе после многочисленных аварий на зебрах сотрудники ГИБДД проверили безопасность их организации. После этого специалисты должны дать свои рекомендации и внести предложения по изменениям.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

урод а не водитель

Гость||

не удод, а водятел

Гость||

Какие глупые пешеходы. Не смотрят, бегут.

Гость||

Водитель красавчик, научил некоторых думать головой и не верить пропаганде безответственности пешеходов.

Гость||

Перед каждым переходом нужно ставить лежащий полицейский! Только это может заставить водителей снижать скорость!!! Иначе люди будут продолжать гибнуть и калечиться!!! Начните уже наконец ставить в приоритет жизни людей а не говномашины!

Гость||

Пешеходы такие же как в этом сюжете, умом не блещут

https://www.penzainform.ru/news/incidents/2022/08/19/v_penzenskoj_oblasti_semya_kabanov_viskochila_na_trassu_pered_mashinoj.html

Гость||

Гость писал(a):

Перед каждым переходом нужно ставить лежащий полицейский! Только это может заставить водителей снижать скорость!!! Иначе люди будут продолжать гибнуть и калечиться!!! Начните уже наконец ставить в приоритет жизни людей а не говномашины!
Перед каждым переходом нужно поставить полицейского, чтобы он бил пешеходам по ногам палками. Только это пешеходов может заставить быть внимательными и смотреть. Иначе люди будут гибнуть и калечиться. Начните уже наконец людей ценить свою безопасность, а не перекладывать ответственность на других.

Гость||

Каждый день, пока едешь на работу и с работы, вижу как все без исключения машины и автобусы многократно нарушают правила ПДД!!! Это полнейшее беззаконие и безнаказанность!

Гость||

Гость писал(a):

Каждый день, пока едешь на работу и с работы, вижу как все без исключения машины и автобусы многократно нарушают правила ПДД!!! Это полнейшее беззаконие и безнаказанность!
Каждый день, пока едешь на работу и с работы, вижу как толпы пешеходов много кратно нарушают правила ПДД!!! Полнейшее пренебрежение своей безопасностью и безнаказанность!

Гость||

Гость писал(a):

Перед каждым переходом нужно поставить полицейского, чтобы он бил пешеходам по ногам палками. Только это пешеходов может заставить быть внимательными и смотреть. Иначе люди будут гибнуть и калечиться. Начните уже наконец людей ценить свою безопасность, а не перекладывать ответственность на других.
За каждое нарушение ПДД нужно сажать и надолго, только тогда это научит водителей соблюдать правила!!! Пенза - территория безнаказанности водителей!

Гость||

Гость писал(a):

За каждое нарушение ПДД нужно сажать и надолго, только тогда это научит водителей соблюдать правила!!! Пенза - территория безнаказанности водителей!
Каждому пешеходу нужно много кратно бить палками по ногам, только тогда это научит их обеспечивать свою безопасность!!!! Пенза - территория безответственности пешеходов.

Гость||

Гость писал(a):

Каждому пешеходу нужно много кратно бить палками по ногам, только тогда это научит их обеспечивать свою безопасность!!!! Пенза - территория безответственности пешеходов.
Думаю, правоохранителям нужно заинтересоваться данным гражданином за его высказывания. Есть все основания.

Гость||

Гость писал(a):

Какие глупые пешеходы
Умный водятел не понял почему остановились перед переходом впереди идущие машины и решил их обогнать. Хорошо не по встречке. Как таким даунам разрешают садиться за руль?

Гость||

Гость писал(a):

Думаю, правоохранителям нужно заинтересоваться данным гражданином за его высказывания. Есть все основания.
Скачи мимо, и не думай, дурачок. У тебя это не получается.

Гость||

Гость писал(a):

Умный водятел не понял почему остановились перед переходом впереди идущие машины и решил их обогнать. Хорошо не по встречке. Как таким даунам разрешают садиться за руль?
Глупые пешеходы не знали что нельзя бежать через дорогу, и побежали как неосознанные животные. Какие дауны по улице ходят.

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Имя: Гость
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