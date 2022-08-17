Происшествия

В Пензе попал на видео момент ДТП с участием пешехода

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В Пензе автомобиль Renault, за рулем которого находился пожилой мужчина, сбил женщину. Момент ДТП, случившегося на улице Пугачева во вторник, 16 августа, попал в объектив видеорегистратора. Ролик выложили в городском водительском телеграм-канале.

Время съемки - 15:06. Водитель машины с регистратором съехал с Гагаринского путепровода и повернул на улицу Пугачева. Перед нерегулируемым пешеходным переходом он остановился, чтобы дать людям пройти.

Водитель находившегося на встречной полосе Renault притормозил, чтобы пропустить одного пешехода (мужчину, катившего рядом с собой велосипед), но полностью не остановился и в результате сбил женщину.

Пострадавшая упала на асфальт, затем села и самостоятельно поднялась на ноги. Мужчина вышел из иномарки, состоялся короткий диалог, после чего женщина продолжила путь.

«Я бы на ее месте ДПС вызвал», - прокомментировал видео один из участников чата.

«Там, скорее всего, было солнце, а она все-таки побежала, не надо бегать так, тем более в данной ситуации, там и стойка может мешать обзору. Все же лучше убедиться, что тебя видят», - вступился за водителя другой.

«Он ехать начал, когда она была у самой середины капота! Как так-то? Вообще вперед не смотрел? Да и не маленькая она, сложно не заметить! Может, педали перепутал?» - предположила третья.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео t.me/sova_penza58
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Гость||

старик за рулем как дурак с ружьем

Гость||

Запретить вождение авто после 40 лет,у них голова уже не работает.

Гость||

Эт он так познакомиться хотел

Гость||

Гость писал(a):

Запретить вождение авто после 40 лет,у них голова уже не работает.
да мозг с годами у человека превращается в майонез

Гость||

Вот уж действительно мудак за рулем.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Момент ДТП, случившегося на улице Пугачева
У ПИ опять географический кретинизм. ДТП к улице Пугачево не имеет никакого отношения.

Гость||

Гость писал(a):

Момент ДТП, случившегося на улице Пугачева

У ПИ опять географический кретинизм. ДТП к улице Пугачево не имеет никакого отношения.

А нет, прощу прощения. Действительно Пугачева. На Пугачеве.

Гость||

Гость писал(a):

А нет, прощу прощения. Действительно Пугачева.
Пугачева в Израиле. А ты скачи мимо.

Гость||

Почему она ушла? Упала, испортила вещи, повредила кожу. Где компенсация?

Гость||

Гость писал(a):

Запретить вождение авто после 40 лет,у них голова уже не работает.
Тебе жить запретить надо, малолетка...

Гость||

ЗЕБРУ НАРИСОВАТЬ КРАСКИ НЕ ХВАТИЛО???????

Гость||

Гость писал(a):

Гость|17.08.2022 09:15|

ЗЕБРУ НАРИСОВАТЬ КРАСКИ НЕ ХВАТИЛО???????

Какой краски??? У нас вся разметка только мелом наносится

Имя: Гость
Комментарий:

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