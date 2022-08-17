В Пензе попал на видео момент ДТП с участием пешехода

17.08.2022 | 08:27

В Пензе автомобиль Renault, за рулем которого находился пожилой мужчина, сбил женщину. Момент ДТП, случившегося на улице Пугачева во вторник, 16 августа, попал в объектив видеорегистратора. Ролик выложили в городском водительском телеграм-канале.

Время съемки - 15:06. Водитель машины с регистратором съехал с Гагаринского путепровода и повернул на улицу Пугачева. Перед нерегулируемым пешеходным переходом он остановился, чтобы дать людям пройти.

Водитель находившегося на встречной полосе Renault притормозил, чтобы пропустить одного пешехода (мужчину, катившего рядом с собой велосипед), но полностью не остановился и в результате сбил женщину.

Пострадавшая упала на асфальт, затем села и самостоятельно поднялась на ноги. Мужчина вышел из иномарки, состоялся короткий диалог, после чего женщина продолжила путь.

«Я бы на ее месте ДПС вызвал», - прокомментировал видео один из участников чата.

«Там, скорее всего, было солнце, а она все-таки побежала, не надо бегать так, тем более в данной ситуации, там и стойка может мешать обзору. Все же лучше убедиться, что тебя видят», - вступился за водителя другой.

«Он ехать начал, когда она была у самой середины капота! Как так-то? Вообще вперед не смотрел? Да и не маленькая она, сложно не заметить! Может, педали перепутал?» - предположила третья.