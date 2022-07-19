В Пензе выпавшую с четвертого этажа девочку выписали из больницы

19.07.2022 | 12:50

Трехлетнюю девочку, пострадавшую при падении из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, уже выписали из больницы. Об этом рассказали следователи.

ЧП случилось около 14:00 7 июля на улице Дзержинского. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал. В комнате были двое других детей, на кухне мать и отец готовили обед.

Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Ее немедленно госпитализировали в областную детскую больницу имени Н. Ф. Филатова.

В медицинском учреждении пострадавшей оказали необходимую помощь и через несколько дней выписали.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.