Происшествия

В Пензе выпавшую с четвертого этажа девочку выписали из больницы

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Трехлетнюю девочку, пострадавшую при падении из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, уже выписали из больницы. Об этом рассказали следователи.

ЧП случилось около 14:00 7 июля на улице Дзержинского. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал. В комнате были двое других детей, на кухне мать и отец готовили обед.

Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Ее немедленно госпитализировали в областную детскую больницу имени Н. Ф. Филатова.

В медицинском учреждении пострадавшей оказали необходимую помощь и через несколько дней выписали.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

На кухне мать и отец строгали ещё одного бэби.

Гость||

Вечно у этих многодетных что то случается.

Гость||

Это дети. У нас внучка всегда в выходные с нами, глаз да глаз, но мы дедушки и бабушки,у нас ребенок всегда под контрллем.

Гость||

Теперь будет немножечко того.

Гость||

Родитеям все пофигу. Нужно об'яснеть, что нельзя облокачиваться на стекла, нельзя облизывать перила, нельзя беситься в ТЦ. Это правила безопасности для ребёнка, простейшие. А родители воспринимают это в штыки, как будто нарушают их свободу. Вот и результат.

Гость||

13:46, да лень им. Родили и само растёт. Лишь бы пособия платили.

Гость||

Плохой прокурорский надзор в сфере защиты прав несовершеннолетних. Плохая профилактика! Куда смотрит областная прокуратура и госпожа Чистикина?!

Гость||

А старшие дети, видимо, такие же тупые, не могли младшую от окна увести.

Гость||

Какие меры будут приняты в отношении мамочки?

Гость||

Папаша тоже обед готовил? Ну ну

Имя: Гость
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