В Пензе выпавшую с четвертого этажа девочку выписали из больницы

Трехлетнюю девочку, пострадавшую при падении из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, уже выписали из больницы. Об этом рассказали следователи.
ЧП случилось около 14:00 7 июля на улице Дзержинского. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал. В комнате были двое других детей, на кухне мать и отец готовили обед.
Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Ее немедленно госпитализировали в областную детскую больницу имени Н. Ф. Филатова.
В медицинском учреждении пострадавшей оказали необходимую помощь и через несколько дней выписали.
«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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На кухне мать и отец строгали ещё одного бэби.