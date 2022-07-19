Происшествия

В Пензе трехлетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже

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В Пензе случилось очередное ЧП с ребенком. 7 июля на улице Дзержинского из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпала девочка 2019 года рождения.

Малышку госпитализировали, от фельдшера бригады скорой помощи сообщение о произошедшем поступило в правоохранительные органы.

«Сотрудники полиции предварительно установили, что ребенок находился дома вместе с родителями, братом и сестрой. Мать и отец отлучились на кухню для приготовления обеда, тем временем дети остались в комнате без присмотра. В ходе игры ребята открыли створку окна настежь. Младшая девочка залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку, в результате чего выпала из окна», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России по Пензенской области.

С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга» пострадавшую положили в областную детскую больницу им. Н. Ф. Филатова.

Полиция проводит проверку по данному факту и устанавливает все обстоятельства случившегося.

«Не оставляйте окна открытыми настежь, если дома находится малолетний ребенок. Москитные сетки не предназначены для защиты от падений! Ребенок считает москитную сетку такой же крепкой, как оконное стекло и опирается на нее. Открывайте пластиковые окна только в режиме проветривания.

Не ставьте возле подоконников мебель, по которой ребенок может забраться. Установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят открыть окно более чем на несколько сантиметров. Элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь и здоровье ребенка!» - напомнили пензенцам сотрудники полиции.

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Гость||

ждем очередных нравоучений от Столяровой

Гость||

опять москитная сетка..............неужели нельзя предусмотреть более прочные их конструкции, ведь спрос точно будет у адекватных заботливых родителей, думающих о безопасности детей своих

Гость||

Какие меры будут приняты в отношении мамочки?

Гость||

Гость писал(a):

неужели нельзя предусмотреть более прочные их конструкции,
уже давно предусмотрели, называется решетка за окном.

Гость||

Гость писал(a):

11:
Гость писал(a):
Гость|19.07.2022 11:23|
11:23

называется решетка за окном.\\\\\

Где, за каким окном? Решетки и окна и в другом месте бывают.

Имя: Гость
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