В Пензе трехлетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже

19.07.2022 | 10:51

В Пензе случилось очередное ЧП с ребенком. 7 июля на улице Дзержинского из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпала девочка 2019 года рождения.

Малышку госпитализировали, от фельдшера бригады скорой помощи сообщение о произошедшем поступило в правоохранительные органы.

«Сотрудники полиции предварительно установили, что ребенок находился дома вместе с родителями, братом и сестрой. Мать и отец отлучились на кухню для приготовления обеда, тем временем дети остались в комнате без присмотра. В ходе игры ребята открыли створку окна настежь. Младшая девочка залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку, в результате чего выпала из окна», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России по Пензенской области.

С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга» пострадавшую положили в областную детскую больницу им. Н. Ф. Филатова.

Полиция проводит проверку по данному факту и устанавливает все обстоятельства случившегося.

«Не оставляйте окна открытыми настежь, если дома находится малолетний ребенок. Москитные сетки не предназначены для защиты от падений! Ребенок считает москитную сетку такой же крепкой, как оконное стекло и опирается на нее. Открывайте пластиковые окна только в режиме проветривания.

Не ставьте возле подоконников мебель, по которой ребенок может забраться. Установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят открыть окно более чем на несколько сантиметров. Элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь и здоровье ребенка!» - напомнили пензенцам сотрудники полиции.