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Происшествия

Житель Пензенской области ушел за ягодами и пропал

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В Пензенской области пропал 75-летний мужчина.

13 июля Евгений Сергеевич Петропавловский из села Безводного Пензенского района ушел за ягодами и не вернулся. Вечером 14-го о его розыске сообщили волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

Рост пропавшего - 185 см, телосложение худощавое, глаза серые, волосы седые короткие. Одет в темно-синий костюм, на ногах - черные резиновые сапоги, на голове - черная кепка, с собой взял зеленый рюкзак.

В ночь на 15 июля волонтеры вели поиски в районе Сурского водохранилища, однако успехом усилия не увенчались. Ожидается, что при наличии готовых людей штаб продолжит работу.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном месте нахождения пенсионера, просят позвонить по телефонам: 112, 8 (800) 700-54-52.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото lizaalert.org
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Гость||

"Ожидается, что при наличии готовых людей штаб продолжит работу."

Каких таких готовых? Которые до кандиции дошли уже?

Гость||

Старикам всё чего то не хватает

Гость||

На Лесли Нильсона похож.

Гость||

А сидел бы дома и ел кабачки как рекомендуют - и все хорошо было бы.

Гость||

Нужно запретить грибы и ягоды.

Гость||

Гость писал(a):

15.07.2022 08:48|

На Лесли Нильсона похож.

Это же он и есть. На старости лет решил в Пензе обосноваться.

Имя: Гость
Комментарий:

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