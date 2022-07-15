Житель Пензенской области ушел за ягодами и пропал

15.07.2022 | 08:11

В Пензенской области пропал 75-летний мужчина.

13 июля Евгений Сергеевич Петропавловский из села Безводного Пензенского района ушел за ягодами и не вернулся. Вечером 14-го о его розыске сообщили волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

Рост пропавшего - 185 см, телосложение худощавое, глаза серые, волосы седые короткие. Одет в темно-синий костюм, на ногах - черные резиновые сапоги, на голове - черная кепка, с собой взял зеленый рюкзак.

В ночь на 15 июля волонтеры вели поиски в районе Сурского водохранилища, однако успехом усилия не увенчались. Ожидается, что при наличии готовых людей штаб продолжит работу.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном месте нахождения пенсионера, просят позвонить по телефонам: 112, 8 (800) 700-54-52.