Житель Пензенской области ушел за ягодами и пропал

В Пензенской области пропал 75-летний мужчина.
13 июля Евгений Сергеевич Петропавловский из села Безводного Пензенского района ушел за ягодами и не вернулся. Вечером 14-го о его розыске сообщили волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».
Рост пропавшего - 185 см, телосложение худощавое, глаза серые, волосы седые короткие. Одет в темно-синий костюм, на ногах - черные резиновые сапоги, на голове - черная кепка, с собой взял зеленый рюкзак.
В ночь на 15 июля волонтеры вели поиски в районе Сурского водохранилища, однако успехом усилия не увенчались. Ожидается, что при наличии готовых людей штаб продолжит работу.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном месте нахождения пенсионера, просят позвонить по телефонам: 112, 8 (800) 700-54-52.
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"Ожидается, что при наличии готовых людей штаб продолжит работу."
Каких таких готовых? Которые до кандиции дошли уже?