Кузнечанин потерял полмиллиона из-за присланного «архива фотографий»

17.06.2025 | 09:41

44-летний житель Кузнецкого района скачал присланный файл и потерял значительную сумму.

Мужчина получил в мессенджере сообщение от знакомой, которая предложила посмотреть снимки, на которых якобы есть он.

Кузнечанин увидел прикрепленный файл формата АРК под названием «Архив фотографий» и скачал его. Он не подозревал, что таким образом установил на свой телефон программу удаленного доступа, благодаря которой неизвестный смог попасть в мобильный банк мужчины.

Сельчанин попробовал открыть «архив», но не смог и позвонил знакомой. Та заявила, что ничего не присылала и вообще находится в отъезде. Однако мужчину это не насторожило, он продолжил заниматься своими делами.

Вечером он все же решил проверить свои банковские счета, открыл приложение и обнаружил, что исчезли более 500 000 рублей. Кузнечанин позвонил в банк и заблокировал карту.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас полиция устанавливает его личность, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.