На ул. Светлой в Пензе автомобилист сбил женщину и скрылся

13.06.2025 | 12:05

В Пензе разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося на улице Светлой 1 июня.

Предварительно установлено, что в 0:15 около 1-го корпуса дома № 50В автомобиль сбил пешехода - женщину 1966 года рождения.

Водитель скрылся с места аварии. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

Свидетелей убедительно просят позвонить в УГАИ УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Также сейчас ищут свидетелей аварии, произошедшей на улице Луначарского 31 мая. Около магазина «Стрела» неустановленный автомобилист создал помеху для велосипедиста. Тот не справился с управлением и врезался в торговый павильон.