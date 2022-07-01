Происшествия

В Пензенской области в ДТП с КамАЗом пострадала пассажирка стоявшего авто

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Поздним вечером в четверг, 30 июня, в Нижнеломовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 22:20 на 537-м километре трассы М5 47-летний шофер КамАЗа врезался в стоявший автомобиль «Лада-Веста» с 24-летним водителем.

В результате наезда получила травмы 52-летняя женщина, находившаяся в салоне легковушки. Пассажирку госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Утром 1 июля в соцсети распространилась информация о поиске очевидцев ДТП. В посте уточняется, что женщина находится в реанимации, водитель фуры либо уснул за рулем, либо был ослеплен другой машиной.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в стоявший автомобиль «Лада-Веста» с 24-летним водителем.
Больше! Больше надо стоять на трассе по ночам, например!

Гость||

Щас дурачок про баб нарожают напишет.

Имя: Гость
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