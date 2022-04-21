Правоохранители пресекли массовую драку в центре Пензы

21.04.2022 | 10:11

Ранним утром в среду, 20 апреля, в центре Пензы произошла массовая драка.

Как рассказали порталу «ПензаИнформ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области, конфликт между четырьмя нетрезвыми мужчинами разгорелся в баре на улице Кирова в 3:30. Нецензурные препирательства закончились предложением выйти на улицу и «разобраться».

Драка перед баром была в разгаре, когда мимо проезжал экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший улицы. Росгвардейцы вмешались в происходящее и разняли дебоширов.

32-летнего зачинщика потасовки и ее участников - мужчин 29, 30 и 32 лет - доставили в ближайший отдел полиции.

14 апреля подобный инцидент произошел в баре на улице Московской. Около четырех часов утра 21-летняя нетрезвая девушка бара жестоко избила двух оппоненток: одной из них она нанесла травму живота, другой - головы. Пострадавшим пензячкам пришлось вызвать бригаду скорой помощи.