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Происшествия

Правоохранители пресекли массовую драку в центре Пензы

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Ранним утром в среду, 20 апреля, в центре Пензы произошла массовая драка.

Как рассказали порталу «ПензаИнформ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области, конфликт между четырьмя нетрезвыми мужчинами разгорелся в баре на улице Кирова в 3:30. Нецензурные препирательства закончились предложением выйти на улицу и «разобраться».

Драка перед баром была в разгаре, когда мимо проезжал экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший улицы. Росгвардейцы вмешались в происходящее и разняли дебоширов.

32-летнего зачинщика потасовки и ее участников - мужчин 29, 30 и 32 лет - доставили в ближайший отдел полиции.

14 апреля подобный инцидент произошел в баре на улице Московской. Около четырех часов утра 21-летняя нетрезвая девушка бара жестоко избила двух оппоненток: одной из них она нанесла травму живота, другой - головы. Пострадавшим пензячкам пришлось вызвать бригаду скорой помощи.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Я всегда говорю, что в Пензе самые смелые Росгвардейцы

Гость||

Полиция в центре бывает только днём, вечером её не видно?!

Гость||

Потому что вечером темно

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.04.2022 10:35|

Полиция в центре бывает только днём, вечером её не видно?!

Да кто тебе за гроши пойдет работать патрульную службу полиции, там у них огромная нехватка работников полиции

Гость||

Гость писал(а):

Полиция в центре бывает только днём, вечером её не видно?!

И днём только прогуливаются, свои булки мнут.

Гость||

20 августа. Вот мы поржали. Спасибо!

Гость||

Гость писал(а):

Гость писал(a):

Гость|21.04.2022 10:35|

Полиция в центре бывает только днём, вечером её не видно?!

Да кто

тебе за гроши пойдет работать патрульную службу полиции, там у них огромная нехватка работников полиции

За гроши? Что же они на другую работу не идут, где надо РАБОТАТЬ?

Гость||

А без мозга только в патрульной службе и работать.

Гость||

Обкуряться и набухаються совсем мозгов нет.Их надо всех в поля - свеклу мотыжить.

Сразу мозги на место встанут!

Гость||

Осудить надо девушку которая дралась .

Гость||

Не надо было разнимать,а подкинуть туда куски арматуры и битых кирпичей.

Гость||

Если четыре человека - это масса, тады ой!!!

Имя: Гость
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