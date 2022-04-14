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Происшествия

Ночные посиделки пензячек в баре закончились жестокой дракой

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Ранним утром в четверг, 14 апреля, в Пензе произошел инцидент, участницами которого стали три молодые горожанки. Местом выяснения отношений стал бар на улице Московской.

Девушки пришли туда около полуночи и засиделись почти до рассвета. Итогом ночных возлияний оказалась ссора, перешедшая в драку. В ход пошло классическое вырывание волос, а также кулаки и ботинки.

Сотрудники заведения были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации поступил в 4:07. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место.

Выяснилось, что 21-летняя нетрезвая посетительница бара жестоко избила двух девушек: одной из них она нанесла травму живота, другой - головы. Агрессивную горожанку задержали и доставили в отдел полиции.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области, пострадавшим девушкам пришлось вызвать бригаду скорой помощи.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Мужичка не поделили?

Гость||

Глубинный народ!

Гость||

Будущие Яжматери!!!

Гость||

Караул, 21 год! Алкоголь, драка с нанесением тяжких телесных, почему нет рядом человека кто подскажет, столь юной девочке, что бывает в этих случаях и как быстро ты окажешься за бортом жизни. Родители, любите своих детей, коли Вы решили подарит им жизнь...

Гость||

Гость писал(a):

почему нет рядом человека кто подскажет, столь юной девочке, что бывает в этих случаях и как быстро ты окажешься за бортом жизни
ей ничего не будет и за бортом она точно не окажется, вцепится в него когтями а ее затащут обратно заглядевшись на сладкое место

Гость||

ШАЛАВЫ!

Гость||

Не сошлись во мнении кто красивее Соловьев или Арестович..

Гость||

кривоногие вероятно?

Гость||

что за бар? надо посетить!

Гость||

Весна ,девкам хочется кекса ,а мужики по Украинам слоняются..

Гость||

Одна молоденькая девушка избила двоих!??? Каким видом единоборств она занималась? Или это алкоголь прибавил ей сил? А двух других алкоголь обессилил .

Гость||

Боевые лесбиянки наверное.. песню Земфиры обсуждали

Гость||

Гость писал(а):

> Не сошлись во мнении кто красивее Соловьев или Арестович..

))))) Божена тут уже рассудила .

Гость||

Эх вернуть бы ограничения коронавирусные и такие посидели закрывать в 23 вечера как было хорошо,теперь понеслось мордобои оры алкашня

Гость||

Мордовочки типичные.

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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