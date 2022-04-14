Ночные посиделки пензячек в баре закончились жестокой дракой

14.04.2022 | 09:22

Ранним утром в четверг, 14 апреля, в Пензе произошел инцидент, участницами которого стали три молодые горожанки. Местом выяснения отношений стал бар на улице Московской.

Девушки пришли туда около полуночи и засиделись почти до рассвета. Итогом ночных возлияний оказалась ссора, перешедшая в драку. В ход пошло классическое вырывание волос, а также кулаки и ботинки.

Сотрудники заведения были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации поступил в 4:07. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место.

Выяснилось, что 21-летняя нетрезвая посетительница бара жестоко избила двух девушек: одной из них она нанесла травму живота, другой - головы. Агрессивную горожанку задержали и доставили в отдел полиции.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области, пострадавшим девушкам пришлось вызвать бригаду скорой помощи.