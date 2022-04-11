В Пензе в опасности оказался закрывшийся в комнате ребенок

11.04.2022 | 13:08

В воскресенье, 10 апреля, помощь сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра потребовалась жительнице улицы Тернополькой.

Около 20:00 она позвонила в службу и сообщила, что ее двухлетний сын закрылся в комнате. В помещении малыш один, самостоятельно открыть замок не может.

Специалисты оперативно отреагировали на звонок. Они прибыли на место и открыли межкомнатную дверь специальным инструментом.

«Малыш не пострадал», - сообщили в пожарно-спасательном центре.

Ранее сотрудники ГБУ «ППСЦ» помогли 2-летней пензячке. Девочка во время игры засунула голову в спинку стула и не смогла ее вытащить. Спасатели аккуратно освободили малышку, она не пострадала.