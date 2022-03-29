В Пензе спасатели помогли 2-летней девочке вытащить голову из стула

29.03.2022 | 14:18

В Пензе спасатели помогли маленькой девочке, застрявшей в стуле, освободиться из плена.

Сигнал о происшествии поступил в ГБУ «ППСЦ» в 8:55 27 марта. Горожанка с улицы Володарского рассказала, что ее внучка, которой два с половиной года, играя, засунула голову в спинку стула и обратно вытащить не может.

«Оперативно прибыв по адресу, спасатели аккуратно освободили ребенка, успокоили его и бабушку. Медицинская помощь ребенку не потребовалась», - сообщили в пресс-службе центра.

Год назад, в январе 2021-го, в Пензе другая маленькая девочка застряла под диваном, потянувшись за игрушкой. Спасатели смогли достать ее без применения специализированного инструмента.

В июне 2020-го на улице Днепропетровской еще одна девочка провалилась в трубу, выходящую из земли, и повредила ногу. Спасатели извлекли травмированного ребенка из трубы и передали сотрудникам скорой помощи.

В том же месяце в микрорайоне Тепличном на детской площадке девочка пальцем попала в отверстие в горке. Спасателям пришлось вырезать углошлифовальной машиной фрагмент конструкции, а после этого извлечь застрявший палец малышки.