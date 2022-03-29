Сетевое издание|18+|Вторник|29 мар 2022|15:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензе спасатели помогли 2-летней девочке вытащить голову из стула

Печать
Telegram

В Пензе спасатели помогли маленькой девочке, застрявшей в стуле, освободиться из плена.

Сигнал о происшествии поступил в ГБУ «ППСЦ» в 8:55 27 марта. Горожанка с улицы Володарского рассказала, что ее внучка, которой два с половиной года, играя, засунула голову в спинку стула и обратно вытащить не может.

«Оперативно прибыв по адресу, спасатели аккуратно освободили ребенка, успокоили его и бабушку. Медицинская помощь ребенку не потребовалась», - сообщили в пресс-службе центра.

Год назад, в январе 2021-го, в Пензе другая маленькая девочка застряла под диваном, потянувшись за игрушкой. Спасатели смогли достать ее без применения специализированного инструмента.

В июне 2020-го на улице Днепропетровской еще одна девочка провалилась в трубу, выходящую из земли, и повредила ногу. Спасатели извлекли травмированного ребенка из трубы и передали сотрудникам скорой помощи.

В том же месяце в микрорайоне Тепличном на детской площадке девочка пальцем попала в отверстие в горке. Спасателям пришлось вырезать углошлифовальной машиной фрагмент конструкции, а после этого извлечь застрявший палец малышки.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
0
0
0
 
Гость||

Спасатели ППСЦ-молодцы!

Только зп у них вот маленькая!!!!

Гость||

Ох уж эти ребятишки))),чего только не натворят!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Оперативно прибыв по адресу, спасатели аккуратно освободили ребенка, успокоили его и бабушку.
Эта бабушка коня на скаку не остановит и в горящую избу не войдет если из стула ребенка вызволить только и сподобилась вызвать спасателей. выпороть на площади за недосмотр за крохой.

Гость||

Стул наверное гамсуновский семейная реликвия?

Гость||

Мама с Папой теперь бабушке стул оденут, может за внучкой смотреть будет!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте