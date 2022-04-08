В Пензенской области первый в 2022 году клещ укусил ребенка

08.04.2022 | 08:53

В Пензенской области клещи начали проявлять активность. Региональное управление Роспотребнадзора зарегистрировало первый укус в среду, 6 апреля.

Пострадавшим оказался 10-летний ребенок из Бессоновского района. Предположительно, клещ переполз на него с домашнего животного. Экземпляр доставили на исследование в лабораторию.

В Пензенской области не распространен клещевой вирусный энцефалит, но часто встречается иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), поражающий разные органы и системы организма.

Обычно первые симптомы появляются спустя неделю после укуса. Образуется эритема (покраснение), которая постепенно увеличивается и приобретает вид кольца с яркими краями.

«Ранний период болезни часто сопровождается интоксикацией, проявляющейся по типу гриппоподобных состояний (повышенная температура, головная боль, слабость, разбитость, общие артралгии, миалгии, боли в горле). В дальнейшем происходит поражение боррелиями различных органов и систем», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Другие симптомы заболевания чаще всего связаны с нервной (параличи, парезы) и сердечно-сосудистой системой (одышка, учащенное сердцебиение, нарушение проводимости, миокардит, аритмии), опорно-двигательным аппаратом (эпизодические боли в крупных суставах, иногда сопровождаемые припухлостью).

Через полгода-год заболевание переходит в хроническую стадию. У пациентов развиваются артриты, артрозы, менингиты, менингоэнцефалиты, невриты.

Чтобы избежать укусов клещей, необходимо проводить санитарные расчистки территории с акарицидной обработкой, использовать репелленты, носить светлую (на ней легче заметить клещей) закрытую одежду и обувь, застегивая ворот, заправляя штаны в носки и плотно подгоняя манжеты к запястьям. Владельцам домашних животных рекомендуют осматривать их после прогулок.

Прием клещей на исследование ведется в рабочие дни с 8:30 до 16:00 по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 36, вирусологическая лаборатория.

С 18 апреля принимать клещей будут:

- на ул. Маршала Крылова, 3 (по будням с 8:30 до 15:00, перерыв - 12:00-12:30; по субботам - с 8:30 до 13:00);

- в 4-м проезде Терновского, 3 (по будням с 8:30 до 15:00, перерыв - 12:00-12:30).