Стали известны подробности утреннего ДТП на Сурском мосту

08.04.2022 | 10:57

В пензенском управлении ГИБДД рассказали об участниках утреннего ДТП на Сурском мосту.

«По предварительным данным, в 6:25 на улице Чаадаева, 30, произошло столкновение трех транспортных средств», - пояснили в УГИБДД.

За рулем фуры Mercedes Benz находился мужчина 1971 года рождения, «Ладой-Калиной» управляла женщина 1985-го, Kia - женщина 1987-го.

После столкновения водители легковых машин были осмотрены медиками и отпущены.

По факту случившегося начата проверка, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что авария на Сурском мосту вызвала затор на дороге в сторону Шуиста. Движение было затруднено на участке более километра.