Сетевое издание|18+|Пятница|8 апр 2022|11:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Стали известны подробности утреннего ДТП на Сурском мосту

Печать
Telegram

В пензенском управлении ГИБДД рассказали об участниках утреннего ДТП на Сурском мосту.

«По предварительным данным, в 6:25 на улице Чаадаева, 30, произошло столкновение трех транспортных средств», - пояснили в УГИБДД.

За рулем фуры Mercedes Benz находился мужчина 1971 года рождения, «Ладой-Калиной» управляла женщина 1985-го, Kia - женщина 1987-го.

После столкновения водители легковых машин были осмотрены медиками и отпущены.

По факту случившегося начата проверка, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что авария на Сурском мосту вызвала затор на дороге в сторону Шуиста. Движение было затруднено на участке более километра.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/podslushano_avto_58
0
0
0
 
Гость||

Права купила, а ездить не купила, педальки перепутала

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Ладой-Калиной» управляла женщина 1985-го, Kia - женщина 1987-го.
Минус две самонадеянные дуры с дороги - замечательно.

Гость||

Вот что милфы творят

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

«Ладой-Калиной» управляла женщина

> 1985-го, Kia - женщина 1987-го.

Минус две самонадеянные дуры с

> дороги - замечательно.

_________

Хахали иховые починят доанулетины и дальше поедут

Гость||

Гость писал(a):

Хахали иховые починят доанулетины и дальше поедут
Сомневаюсь, что у этих дрондулеток есть нормальные хахали, которые что то там им починят.

Гость||

Сагласин. Именно драндулетки и уже давно не первой свежести матюры...

Гость||

Подробности это пол и год рождения?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте