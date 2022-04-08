ДТП на Сурском мосту стало причиной километрового затора

08.04.2022 | 08:16

Пензенцам рассказали о серьезной аварии, случившейся утром в пятницу, 8 апреля. Из-за нее оказалось затруднено транспортное сообщение с одним из микрорайонов.

«Ул.Чаадаева. Сурский мост стоит в сторону Шуиста. 7:30», - уточнил очевидец в местном водительском сообществе во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах - «паровозик» из фуры Mercedes и двух легковых автомобилей («Лады-Калины» и, предположительно, Kia Ceed). Отечественный автомобиль получил наибольшие повреждения, у иномарки разбита передняя часть кузова.

О пострадавших не сообщается. На месте аварии работали сотрудники полиции и ГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и обнародовать предварительные данные проверки.

По данным на 8:15, протяженность затора на этом участке составляла более 1 км.