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Происшествия

ДТП на Сурском мосту стало причиной километрового затора

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Пензенцам рассказали о серьезной аварии, случившейся утром в пятницу, 8 апреля. Из-за нее оказалось затруднено транспортное сообщение с одним из микрорайонов.

«Ул.Чаадаева. Сурский мост стоит в сторону Шуиста. 7:30», - уточнил очевидец в местном водительском сообществе во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах - «паровозик» из фуры Mercedes и двух легковых автомобилей («Лады-Калины» и, предположительно, Kia Ceed). Отечественный автомобиль получил наибольшие повреждения, у иномарки разбита передняя часть кузова.

О пострадавших не сообщается. На месте аварии работали сотрудники полиции и ГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и обнародовать предварительные данные проверки.

По данным на 8:15, протяженность затора на этом участке составляла более 1 км.

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Источник — фото vk.com/podslushano_avto_58
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