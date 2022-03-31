В Пензе на Бауманском путепроводе нашли тело мужчины

Водители, проезжавшие по Бауманскому путепроводу в четверг, 31 марта, заметили лежавший на тротуаре труп мужчины. Один из них сообщил об увиденном сетевому изданию «ПензаИнформ».
Очевидец описал, что тело лежит в пешеходной зоне. На месте работают сотрудники полиции.
В пресс-службе УМВД России по Пензенской области факт подтвердили. Соответствующее сообщение поступило в полицию в 8:25. Личность умершего установлена, он 1972 года рождения.
«На теле мужчины при первичном осмотре не обнаружено следов, указывающих на криминальный характер смерти», - добавила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.
Для установления точных причин гибели назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту случившегося следователи проводят проверку.
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Так это всё случилось не на Терновском мосту,а на Бауманском путепроводе