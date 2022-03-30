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Происшествия

В Пензе подростки украли косметику на сумму более 3 000 рублей

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Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший улицы Пензы, получил сообщение о том, что в торговом центре на проспекте Строителей сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия. Охранник ТЦ рассказал, что в отделе женской косметики совершена кража на сумму свыше 3 000 рублей.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали похитителей. На записи, которую просмотрели правоохранители, видно, как мальчик и девочка рассовывают по карманам помаду, кремы, тушь и другие товары, а затем пытаются покинуть магазин, минуя кассу.

«14-летнего и 11-летнюю подозреваемых в совершении противоправных действий задержали. Для дальнейшего разбирательства несовершеннолетних доставили в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в отделе женской косметики совершена кража на сумму свыше 3 000 рублей.
penzainform.ru писал(a):
14-летнего и 11-летнюю подозреваемых в совершении противоправных действий задержали
penzainform.ru писал(a):
На записи, которую просмотрели правоохранители, видно, как мальчик и девочка рассовывают по карманам помаду, кремы, тушь и другие товары, а затем пытаются покинуть магазин, минуя кассу.
Мамка попросила.

гребень||

Детей трогать нельзя особенно до 12 лет, они ж махонькие и безобидные

Гость||

Не смешно конечно. Я вчера купила в Атак пудру 6штук,последние кстати.

Гость||

Без туши и помады ещё можно прожить, а вот прокладки то эта тема

Гость||

Странно что они не воровали презервативы

Гость||

На первый раз штрафануть.

А так : ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ"(ц). "Жеглов(Высоцкий) "Место встречи изменить нельзя".

Гость||

Гость писал(a):

Я вчера купила в Атак пудру 6штук
Вы такая страшная ! ?? Афигеть ! Может вам в противогазе ходить ?

Гость||

Она хотела мальчику сделать макияж и в платице одеть. А вы испортили мечту ребенка. ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ!

Гость||

Гость писал(a):

Может вам в противогазе ходить ?
Как Вобликов?

Гость||

Кто такой ВОБЛИКОВ?

Имя: Гость
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