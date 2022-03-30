В Пензе подростки украли косметику на сумму более 3 000 рублей

30.03.2022 | 10:39

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший улицы Пензы, получил сообщение о том, что в торговом центре на проспекте Строителей сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия. Охранник ТЦ рассказал, что в отделе женской косметики совершена кража на сумму свыше 3 000 рублей.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали похитителей. На записи, которую просмотрели правоохранители, видно, как мальчик и девочка рассовывают по карманам помаду, кремы, тушь и другие товары, а затем пытаются покинуть магазин, минуя кассу.

«14-летнего и 11-летнюю подозреваемых в совершении противоправных действий задержали. Для дальнейшего разбирательства несовершеннолетних доставили в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.