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Происшествия

Хотели согреться: в Пачелмском районе дети устроили пожар в доме

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В поселке Титово Пачелмского района из-за детской шалости произошел пожар. Загорелся нежилой дом на Октябрьской улице.

Об инциденте рассказали в районной администрации.

25 марта около 17:00 девочки 7 и 10 лет решили поиграть в пустующем доме. Вскоре они замерзли и затопили печку. Жертвами неосмотрительности дети не стали, так как вовремя покинули строение.

Огонь заметил прохожий и вызвал пожарных.

«Родители, помните: усвоение основ пожарной безопасности должно быть с самого детства, не оставляйте детей без присмотра, контролируйте их местонахождение после школьных занятий. Пожар легче предотвратить, чем тушить», - обратились к сельчанам в администрации Пачелмского района.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pachelma.pnzreg.ru
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Гость||

Хорошо хоть живы не испугались и не спрятались в доме ,а покинули его.

Гость||

Петуха пригласили

Гость||

Это же дети. Титово потенциальный поселок на исчезновение.

Имя: Гость
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