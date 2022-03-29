Хотели согреться: в Пачелмском районе дети устроили пожар в доме

29.03.2022 | 11:29

В поселке Титово Пачелмского района из-за детской шалости произошел пожар. Загорелся нежилой дом на Октябрьской улице.

Об инциденте рассказали в районной администрации.

25 марта около 17:00 девочки 7 и 10 лет решили поиграть в пустующем доме. Вскоре они замерзли и затопили печку. Жертвами неосмотрительности дети не стали, так как вовремя покинули строение.

Огонь заметил прохожий и вызвал пожарных.

«Родители, помните: усвоение основ пожарной безопасности должно быть с самого детства, не оставляйте детей без присмотра, контролируйте их местонахождение после школьных занятий. Пожар легче предотвратить, чем тушить», - обратились к сельчанам в администрации Пачелмского района.